В холодном кофе оказалось больше кофеина, чем в кофе со льдом

В холодном кофе оказалось больше кофеина, чем в кофе со льдомА ещё он менее кислый
Колд-брю (холодный кофе) и кофе со льдом готовятся по-разному. Но как эти напитки влияют на здоровье?
Кофе со льдом заваривается в горячем виде, а затем охлаждается. Колд-брю же готовится без нагревания. Также в нём больше кофеина, он менее горький и кислый в целом.
Стакан холодного кофе (500 мл) содержит около 205 мг кофеина, а такой же объём кофе со льдом - около 165 мг. С другой стороны, это меньше, чем в чашке горячего кофе объёмом 350 мл - 200–290 мг.
Одно исследование показало также, что зёрна холодного кофе кислоты меньше, чем в зёрнах, приготовленных методом горячего заваривания (основа кофе со льдом). Поэтому если холодный кофе вызывает у вас раздражение желудка, попробуйте кофе со льдом.
