В холодном кофе оказалось больше кофеина, чем в кофе со льдом

Кофе со льдом заваривается в горячем виде, а затем охлаждается. Колд-брю же готовится без нагревания. Также в нём больше кофеина, он менее горький и кислый в целом.

Стакан холодного кофе (500 мл) содержит около 205 мг кофеина, а такой же объём кофе со льдом - около 165 мг. С другой стороны, это меньше, чем в чашке горячего кофе объёмом 350 мл - 200–290 мг.