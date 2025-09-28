Фитнес и здоровье
Опубликовано 28 сентября 2025, 22:30
1 мин.

В холодном кофе оказалось больше кофеина, чем в кофе со льдом

А ещё он менее кислый
Колд-брю (холодный кофе) и кофе со льдом готовятся по-разному. Но как эти напитки влияют на здоровье?
В холодном кофе оказалось больше кофеина, чем в кофе со льдом
© Keurig

Кофе со льдом заваривается в горячем виде, а затем охлаждается. Колд-брю же готовится без нагревания. Также в нём больше кофеина, он менее горький и кислый в целом.

Стакан холодного кофе (500 мл) содержит около 205 мг кофеина, а такой же объём кофе со льдом - около 165 мг. С другой стороны, это меньше, чем в чашке горячего кофе объёмом 350 мл - 200–290 мг.

В холодном кофе оказалось больше кофеина, чем в кофе со льдом
© Design by Verywell Health; Getty Images

Одно исследование показало также, что зёрна холодного кофе кислоты меньше, чем в зёрнах, приготовленных методом горячего заваривания (основа кофе со льдом). Поэтому если холодный кофе вызывает у вас раздражение желудка, попробуйте кофе со льдом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.