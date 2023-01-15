В Китае нашли способ замедлить старение

Когда-то, несколько миллионов лет назад, древний вирус ERV попал в геном человека. В результате он в организме превратился в «тёмную материю», которая спрятана в геноме человека. Так как занимает вирус 8 % генома, то он стал важной частью генетической памяти.

В ходе исследования эксперты создали несколько технологий, которые помогут вмешаться в процесс старения. Это подавление экспрессии генов CRISPR, нейтрализующие антитела, низкомолекулярные препараты. За счёт этих технологий можно замедлить старение тканей, клеток и организмов.

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