В любое время или в определённое: когда лучше всего принимать витамины

Для здоровья считаются необходимыми 13 витаминов. Они делятся на водорастворимые и жирорастворимые.

Водорастворимые витамины, как видно из названия, растворяются в воде и не требуют пищи для нормального усвоения. С другой стороны, жирорастворимые витамины как следуют усваиваются с пищей, которая содержит жир.

К водорастворимым витаминам относят восемь витаминов группы В и витамин С. Среди витаминов группы В это B1, В2, В3, В5, В6, В7, В9, В12. Принимать их можно в любое время суток.