В мозге микропластика оказалось больше, чем в других органах

В мозге микропластика оказалось больше, чем в других органахИ он накапливается там
Недавно эксперты обнаружили, что люди с большим количеством микро- и нанопластика в бляшках кровеносных сосудов подвергаются более высокому риску возникновения сердечных приступов, инсультов и смерти.
Чтобы понять, сколько пластика скапливается в различных системах органов, учёные проанализировали 91 образец мозга. Они были собраны у людей, умерших в 1997 году. Выяснилось, что медианная концентрация микро- и нанопластика с 2016 по 2024 год увеличилась примерно на 50%: с 3345 микрограммов на грамм до 4917 микрограммов на грамм.
Также в образцах, собранных в 2024 году, концентрации частиц микро- и нанопластика были примерно в 10 раз выше, чем в тканях печени и почек. Неожиданной оказалась и форма этих частиц в мозге: это были тонкие острые частицы, а не твёрдые зёрна. Кроме того, в мозговой ткани было много полиэтилена. Этот вид пластика есть в продуктовых пакетах, бутылочках шампуня и игрушках.