В мозге микропластика оказалось больше, чем в других органах

Недавно эксперты обнаружили, что люди с большим количеством микро- и нанопластика в бляшках кровеносных сосудов подвергаются более высокому риску возникновения сердечных приступов, инсультов и смерти.

Чтобы понять, сколько пластика скапливается в различных системах органов, учёные проанализировали 91 образец мозга. Они были собраны у людей, умерших в 1997 году. Выяснилось, что медианная концентрация микро- и нанопластика с 2016 по 2024 год увеличилась примерно на 50%: с 3345 микрограммов на грамм до 4917 микрограммов на грамм.