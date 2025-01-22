В протеиновых порошках обнаружили тяжёлые металлы

В протеиновых порошках обнаружили тяжёлые металлыБудьте осторожны
Новое исследование показало, что растительные порошки (порошки из сои, риса и гороха) содержали свинца в три раза больше, чем продукты на основе сыворотки.
В органических порошках по сравнению с неорганическими было в три раза больше свинца и в два раза больше кадмия.
При этом протеиновые порошки с шоколадным вкусом содержали в четыре раза больше свинца и до 110 раз больше кадмия по сравнению с порошками со вкусом ванили.
Для проведения исследования эксперты закупили протеиновые порошки 70 популярных брендов и провели около 36 000 тестов на наличие в них загрязняющих веществ. Правда, конкретные бренды названы не были.
Но есть и хорошие новости: бисфенол, А и бисфенол S обнаружены были всего в трёх из 160 протестированных порошков, в то время как в отчёте Clean Label Project за 2018 год эти вещества встречались в 55% протестированных продуктов.
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