В протеиновых порошках обнаружили тяжёлые металлы

Новое исследование показало, что растительные порошки (порошки из сои, риса и гороха) содержали свинца в три раза больше, чем продукты на основе сыворотки.

В органических порошках по сравнению с неорганическими было в три раза больше свинца и в два раза больше кадмия.

При этом протеиновые порошки с шоколадным вкусом содержали в четыре раза больше свинца и до 110 раз больше кадмия по сравнению с порошками со вкусом ванили.