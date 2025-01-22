Фитнес и здоровье
Опубликовано 22 января 2025, 01:30
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В протеиновых порошках обнаружили тяжёлые металлы

Будьте осторожны
В новом отчёте Clean Label Project отмечается, что популярные протеиновые порошки (особенно со вкусом шоколада и на растительной основе) могут содержать высокие уровни свинца и кадмия. При этом почти половина из протестированных 160 продуктов (47%) имели свинца больше, чем установлено Предложении 65 штата Калифорния.
В протеиновых порошках обнаружили тяжёлые металлы
© Medical Xpress

Новое исследование показало, что растительные порошки (порошки из сои, риса и гороха) содержали свинца в три раза больше, чем продукты на основе сыворотки.

В органических порошках по сравнению с неорганическими было в три раза больше свинца и в два раза больше кадмия.

При этом протеиновые порошки с шоколадным вкусом содержали в четыре раза больше свинца и до 110 раз больше кадмия по сравнению с порошками со вкусом ванили.

В протеиновых порошках обнаружили тяжёлые металлы
© Harvard Health

Для проведения исследования эксперты закупили протеиновые порошки 70 популярных брендов и провели около 36 000 тестов на наличие в них загрязняющих веществ. Правда, конкретные бренды названы не были.

Но есть и хорошие новости: бисфенол, А и бисфенол S обнаружены были всего в трёх из 160 протестированных порошков, в то время как в отчёте Clean Label Project за 2018 год эти вещества встречались в 55% протестированных продуктов.

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