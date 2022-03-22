В России разработали эффективный метод избавления от инфекций в больницах

В России разработали эффективный метод избавления от инфекций в больницахДля этого используются специальные вирусы
Учёные из Центра персонализированной медицины (Санкт-Петербург) обнаружили, что вирусы-бактериофаги эффективно борются с больничными инфекциями. К примеру, они устранили бактерии, которые вызывают энтерококковую инфекцию.
Известно, что заражаются инфекциями в больницах примерно 8 процентов пациентов. При этом существуют два главных подхода при борьбе с такими инфекциями. Первый, который используют обычно, предполагает лечение больного антибиотиками.
Второй же метод, который предложили учёные, заключается в приёме пациентом фаговых лекарств (препаратов, содержащих вирусы-бактериофаги, уничтожающие бактерии). Для человека такие вирусы безопасны, поскольку воздействуют они лишь на бактерии.
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