В России разработали йогурт для людей с непереносимостью лактозы

В современном мире всё большее число людей вынуждены исключать кисломолочные продукты из рациона из-за непереносимости лактозы. Для решения этой проблемы учёные из Пермского Политеха предлагают сделать йогурт на основе растительного молока. Результаты экспериментов и все данные были опубликованы в научном сборнике материалов «Пищевые технологии и биотехнологии».

По словам Анны Портновой, доцента кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха, кисломолочные продукты полезны для поддержания здоровья желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Поскольку люди с непереносимостью лактозы употреблять эти продукты не могут, был создан йогурт растительного происхождения, содержащий полезные для ЖКТ бактерии.