В России разработали йогурт для людей с непереносимостью лактозы

В России разработали йогурт для людей с непереносимостью лактозыПроизведён продукт на основе кокосового молока
В современном мире всё большее число людей вынуждены исключать кисломолочные продукты из рациона из-за непереносимости лактозы. Для решения этой проблемы учёные из Пермского Политеха предлагают сделать йогурт на основе растительного молока. Результаты экспериментов и все данные были опубликованы в научном сборнике материалов «Пищевые технологии и биотехнологии».
По словам Анны Портновой, доцента кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха, кисломолочные продукты полезны для поддержания здоровья желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Поскольку люди с непереносимостью лактозы употреблять эти продукты не могут, был создан йогурт растительного происхождения, содержащий полезные для ЖКТ бактерии.
Благодаря ряду экспериментов биотехнологии смогли получить йогурт, обладающий всеми необходимыми свойствами. Продукт содержит полезные микроорганизмы: это лактобактерии и бифидобактерии.
По мнению учёных, разработанный ими йогурт способен будет заменить кисломолочные продукты из животного молока.