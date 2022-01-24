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Вчера в 23:53
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В России разработали йогурт для людей с непереносимостью лактозы

Произведён продукт на основе кокосового молока
Учёные из Пермского Политеха создали новый продукт для людей, страдающих от непереносимости лактозы. Подробнее об этом - в статье.
В России разработали йогурт для людей с непереносимостью лактозы

В современном мире всё большее число людей вынуждены исключать кисломолочные продукты из рациона из-за непереносимости лактозы. Для решения этой проблемы учёные из Пермского Политеха предлагают сделать йогурт на основе растительного молока. Результаты экспериментов и все данные были опубликованы в научном сборнике материалов «Пищевые технологии и биотехнологии».

По словам Анны Портновой, доцента кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха, кисломолочные продукты полезны для поддержания здоровья желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Поскольку люди с непереносимостью лактозы употреблять эти продукты не могут, был создан йогурт растительного происхождения, содержащий полезные для ЖКТ бактерии.

В России разработали йогурт для людей с непереносимостью лактозы

Благодаря ряду экспериментов биотехнологии смогли получить йогурт, обладающий всеми необходимыми свойствами. Продукт содержит полезные микроорганизмы: это лактобактерии и бифидобактерии.

По мнению учёных, разработанный ими йогурт способен будет заменить кисломолочные продукты из животного молока.

Источник: Научная Россия
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