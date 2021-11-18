В России разработали новое лекарство для диабетиков

Диабет второго типа возникает из-за повреждения митохондрий (основных энергетических станций клеток) в организме, в результате чего нарушается метаболизм. Группа учёных предположила, что решить проблему могут особые препараты. Для этого они провели несколько экспериментов, которые показали, как алиспоривир воздействует на организм и помогает ли он в устранении этих повреждений митохондрий. Выяснилось, что препарат способен помочь при диабете второго типа.

Сейчас алиспоривир проходит испытания (вторую фазу) в качестве средства для лечения COVID-19.

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