В России разработали новое лекарство для диабетиков

В России разработали новое лекарство для диабетиковОно доказало свою эффективность в ходе исследований
Результаты совместного исследования учёных РАН и Марийского государственного университета опубликованы в изданиях International Journal of Molecular Sciences и Biology. Согласно выводам, полученным в ходе изучения лекарства под названием «Алиспоривир», этот препарат может быть использован в составе комплексной терапии сахарного диабета второго типа, а также его осложнений.
Диабет второго типа возникает из-за повреждения митохондрий (основных энергетических станций клеток) в организме, в результате чего нарушается метаболизм. Группа учёных предположила, что решить проблему могут особые препараты. Для этого они провели несколько экспериментов, которые показали, как алиспоривир воздействует на организм и помогает ли он в устранении этих повреждений митохондрий. Выяснилось, что препарат способен помочь при диабете второго типа.
Сейчас алиспоривир проходит испытания (вторую фазу) в качестве средства для лечения COVID-19.
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