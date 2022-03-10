В России создали лекарство против нарушений обмена веществ на основе лопуха

В России создали лекарство против нарушений обмена веществ на основе лопухаОб этом пишет портал «Научная Россия»
Лопух, точнее его листья, содержит особое вещество. Оно называется «полисахарид инулин». Благодаря этому соединению в организме человека снижается уровень глюкозы и холестерина, имеет оно и пребиотический эффект. Всё это положительно влияет на микрофлору кишечника и способствует её росту и развитию. Также нужно сказать, что от баланса микрофлоры зависит иммунитет и обмен веществ.
По словам Ларисы Владимировны Волковой, профессора кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха, эффективность ферментации им удалось повысить за счёт добавления к измельчённому сырью особой бактерии рода Lactobacillus.
Также научные сотрудники Пермского Политеха и ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера для проверки действия препарата провели несколько экспериментов на животных. В ходе исследований выяснилось, что лекарство снижает уровень глюкозы в крови. Полученные данные позволяют предположить, что эту субстанцию можно будет использовать для создания различных лекарственных препаратов.
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