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В России создали лекарство против нарушений обмена веществ на основе лопуха

Об этом пишет портал «Научная Россия»
Учёные из Пермского Политеха разработали лекарственный препарат, помогающий предотвратить нарушения обмена веществ. Создано лекарство из листьев лопуха. Подробнее - в материале.
В России создали лекарство против нарушений обмена веществ на основе лопуха

Лопух, точнее его листья, содержит особое вещество. Оно называется «полисахарид инулин». Благодаря этому соединению в организме человека снижается уровень глюкозы и холестерина, имеет оно и пребиотический эффект. Всё это положительно влияет на микрофлору кишечника и способствует её росту и развитию. Также нужно сказать, что от баланса микрофлоры зависит иммунитет и обмен веществ.

По словам Ларисы Владимировны Волковой, профессора кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха, эффективность ферментации им удалось повысить за счёт добавления к измельчённому сырью особой бактерии рода Lactobacillus.

В России создали лекарство против нарушений обмена веществ на основе лопуха

Также научные сотрудники Пермского Политеха и ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера для проверки действия препарата провели несколько экспериментов на животных. В ходе исследований выяснилось, что лекарство снижает уровень глюкозы в крови. Полученные данные позволяют предположить, что эту субстанцию можно будет использовать для создания различных лекарственных препаратов.

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Источник: Научная Россия
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