В России создали новый способ диагностики и лечения рака при помощи биомолекулы

В России создали новый способ диагностики и лечения рака при помощи биомолекулыСообщает об этом портал «Научная Россия»
Специалисты из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН создали и подробно описали особую биомолекулу. Она поможет в разработке методов диагностики и лечения рака. Эта молекула, по словам учёных, оказалась выделена из морского моллюска Modiolus kurilensis. Она может определять некоторые разновидности клеток опухоли.
Кроме того, как отмечают специалисты, в будущем эта молекула может помочь в адресной доставке лекарственных препаратов к клеткам со злокачественной опухолью и в уменьшении вреда от химиотерапии. Все результаты исследования были опубликованы в издании Marine Drugs.
Уже первые результаты тестирования новой молекулы (которая представляет собой углевод-распознающий белок) продемонстрировали её эффективность в лечении рака. Эта молекула способна избирательно взаимодействовать с клетками и подавлять рост некоторых видов опухолевых клеток. Также она может применяться при разработке новых диагностических панелей благодаря распознаванию опухолевых клеток, которые отличаются от остальных.
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