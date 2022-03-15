В России создали новый способ диагностики и лечения рака при помощи биомолекулы

Специалисты из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН создали и подробно описали особую биомолекулу. Она поможет в разработке методов диагностики и лечения рака. Эта молекула, по словам учёных, оказалась выделена из морского моллюска Modiolus kurilensis. Она может определять некоторые разновидности клеток опухоли.

Кроме того, как отмечают специалисты, в будущем эта молекула может помочь в адресной доставке лекарственных препаратов к клеткам со злокачественной опухолью и в уменьшении вреда от химиотерапии. Все результаты исследования были опубликованы в издании Marine Drugs.