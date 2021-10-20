В США изобрели новый способ лечения рака

В США изобрели новый способ лечения ракаДля этого используются раковые клетки
Научные сотрудники Массачусетского технологического института разработали способ, который позволяет эффективно бороться с раком, сообщает «Лайф» со ссылкой на издание Science Signaling. В предложенном методе совмещены иммунотерапия и химиотерапии. Сначала удаляются раковые клетки, затем их повреждают особым образом и потом вновь помещают в организм (в опухоль).
Согласно данным исследования, при извлечении клеток удалённой опухоли, их обработке препаратами и повторном вживлении иммунная система начнёт активно вырабатывать вещества против рака. Это Т-клетки, призванные защищать организм. При этом вживлённые «клетки-агенты» для человека безопасны, утверждают авторы научной статьи. Подобный феномен называется смертью иммуногенных клеток, когда мёртвые или умирающие клетки как бы «привлекают внимание» иммунной системы.