В США изобрели новый способ лечения рака

Научные сотрудники Массачусетского технологического института разработали способ, который позволяет эффективно бороться с раком, сообщает «Лайф» со ссылкой на издание Science Signaling. В предложенном методе совмещены иммунотерапия и химиотерапии. Сначала удаляются раковые клетки, затем их повреждают особым образом и потом вновь помещают в организм (в опухоль).