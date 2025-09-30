В яйцах оказалось больше белка, чем в твороге

В яйцах содержится больше холина, который поддерживает здоровье мозга и обмен веществ. Также эти продукты богаты витаминами A, B12, селеном, цинком, антиоксидантами лютеином и зеаксантином, которые полезны для глаз.

Творог по сравнению с яйцами менее калориен, содержит меньше холестерина, а также кальций, которые положительно влияет на здоровье сердца и костей. В нём также есть пробиотики, способствующие здоровью кишечника.