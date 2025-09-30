В яйцах оказалось больше белка, чем в твороге

В яйцах оказалось больше белка, чем в творогеНо выбор между ними зависит от ваших целей в питании
В яйцах содержится больше холина, который поддерживает здоровье мозга и обмен веществ. Также эти продукты богаты витаминами A, B12, селеном, цинком, антиоксидантами лютеином и зеаксантином, которые полезны для глаз.
Творог по сравнению с яйцами менее калориен, содержит меньше холестерина, а также кальций, которые положительно влияет на здоровье сердца и костей. В нём также есть пробиотики, способствующие здоровью кишечника.
Для диеты с высоким содержанием белка и низким содержанием углеводов, натрия, при непереносимости лактозы, для поддержания здоровья мозга и глаз лучше выбирать яйца. Творог подходит для тех, кто соблюдает низкокалорийную диету, имеет проблемы с холестерином, хочет улучшить состояние кишечника.
