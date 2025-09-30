Фитнес и здоровье
Опубликовано 30 сентября 2025, 23:15
1 мин.

В яйцах оказалось больше белка, чем в твороге

Но выбор между ними зависит от ваших целей в питании
По содержанию белка яйца превосходят творог: на 100 г (примерно два яйца) приходится 13,6 г белка. Это на 3 г больше, чем в такой же порции творога.
В яйцах оказалось больше белка, чем в твороге
© Copyright 2020

В яйцах содержится больше холина, который поддерживает здоровье мозга и обмен веществ. Также эти продукты богаты витаминами A, B12, селеном, цинком, антиоксидантами лютеином и зеаксантином, которые полезны для глаз.

Творог по сравнению с яйцами менее калориен, содержит меньше холестерина, а также кальций, которые положительно влияет на здоровье сердца и костей. В нём также есть пробиотики, способствующие здоровью кишечника.

В яйцах оказалось больше белка, чем в твороге
© Design by Health; Getty Images

Для диеты с высоким содержанием белка и низким содержанием углеводов, натрия, при непереносимости лактозы, для поддержания здоровья мозга и глаз лучше выбирать яйца. Творог подходит для тех, кто соблюдает низкокалорийную диету, имеет проблемы с холестерином, хочет улучшить состояние кишечника.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.