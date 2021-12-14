В Японии объяснили, почему Россия всё ещё не победила коронавирус

В целом Россия пострадала от коронавируса больше, нежели Япония. Однако результаты опросов свидетельствуют о том, что жители не так уж сильно опасаются вируса. К примеру, на вопрос «Опасаетесь ли вы заражения?» 48 процентов ответили «Да», а 50 процентов - «Нет». При этом на вопрос о том, будут ли они бесплатно вакцинироваться, 45 % участников всё ещё отвечают отрицательно, хотя, конечно, данный показатель всё же снижается. Лишь 19 процентов граждан согласны на прививку, а полностью прошли вакцинацию 33 процента жителей.

Автор статьи высказывает гипотезу о том, что желание или нежелание прививаться у россиян связано с их уровнем дохода. Чем выше средний уровень дохода по региону, тем выше уровень вакцинации. Правда, после анализа ситуации в России автор признал, что на самом деле, вопреки ожиданиям, значительной связи между ними нет: если не учитывать Москву, то высокий уровень вакцинации по большей части наблюдается в отдалённых регионах. Объясняется это малочисленностью населения и более высокими зарплатами.

В целом же автор полагает, что отказ от прививок можно связать разве что с особенностями российского менталитета.