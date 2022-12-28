В зимнее время особенно важно заботиться о здоровье ног. Вот что вам нужно делать

Не забывайте, что обувь должна хорошо сцепляться со снегом или льдом. Лучше также иметь запасную пару обуви на случай, если на улице неожиданно пойдёт снегопад.

Важно и в целом ухаживать за ногами. Каждый день увлажняйте их, если у вас часто образуются трещины на пятках, есть склонность к сухости и пр.

В обуви ноги должны быть сухими. Это поможет избежать таких инфекций, как микоз. Кроме того, вам помогут носки из акрила, которые впитывают влагу. После тренировок, занятий зимними видами спорта обязательно меняйте носки.

Для предотвращения обморожения убедитесь, что носите водостойкую утеплённую обувь вместе с тёплыми носками. Если вы почувствуете онемение пальцев или боль в них, как можно скорее найдите тёплое помещение. Особенно опасно такое состояние для людей с диабетом, так как они из-за повреждения нервов могут не ощущать холод.

Перед тем как отправиться на склон, подготовьте своё тело при помощи силовых упражнений. Это поможет предотвратить травмы.

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