Вакцинация, отказ от алкоголя и курения: три способа защититься от рака головы и шеи

Вакцинация, отказ от алкоголя и курения: три способа защититься от рака головы и шеиОб этом рассказала врач
Употребление алкоголя и курение табака повышают риск возникновения опухолей, не связанных с вирусом папилломы человека. В то же время этот вирус является причиной около 70% случаев рака головы и шеи.
Защититься от этого вида онкологии можно тремя способами. Это вакцинация от вируса папилломы человека, отказ от курения табака и минимизация употребления спиртного. Известно, что алкоголь и курение — серьёзные факторы риска развития рака головы и шеи.
Также врач призвала к здоровому питанию. По её словам, нужно стремиться к полноценному рациону и свести к минимуму употребление рафинированного сахара и обработанных продуктов.
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