Вакцинация, отказ от алкоголя и курения: три способа защититься от рака головы и шеи

Употребление алкоголя и курение табака повышают риск возникновения опухолей, не связанных с вирусом папилломы человека. В то же время этот вирус является причиной около 70% случаев рака головы и шеи.

Защититься от этого вида онкологии можно тремя способами. Это вакцинация от вируса папилломы человека, отказ от курения табака и минимизация употребления спиртного. Известно, что алкоголь и курение — серьёзные факторы риска развития рака головы и шеи.