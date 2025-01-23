Фитнес и здоровье
Опубликовано 23 января 2025, 15:00
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Вакцинация, отказ от алкоголя и курения: три способа защититься от рака головы и шеи

Об этом рассказала врач
Рак горла — один из наиболее быстрорастущих видов онкологии. Часто его связывают также с вирусом папилломы человека. Кэтрин Прайс, доктор медицины, врач-онколог из Центра комплексного лечения онкологических заболеваний клиники Майо в Рочестере, объяснила, как можно снизить риск развития рака головы и шеи в целом.
Вакцинация, отказ от алкоголя и курения: три способа защититься от рака головы и шеи
© Unsplash/CC0 Public Domain

Употребление алкоголя и курение табака повышают риск возникновения опухолей, не связанных с вирусом папилломы человека. В то же время этот вирус является причиной около 70% случаев рака головы и шеи.

Защититься от этого вида онкологии можно тремя способами. Это вакцинация от вируса папилломы человека, отказ от курения табака и минимизация употребления спиртного. Известно, что алкоголь и курение — серьёзные факторы риска развития рака головы и шеи.

Вакцинация, отказ от алкоголя и курения: три способа защититься от рака головы и шеи
© National Foundation for Cancer Research

Также врач призвала к здоровому питанию. По её словам, нужно стремиться к полноценному рациону и свести к минимуму употребление рафинированного сахара и обработанных продуктов.

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