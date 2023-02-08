Вам 50 и вы чувствуете, что тело стало дряблым? Вот три совета от фитнес-тренера

По словам Кэролайн Аповян, доктора медицинских наук, специалиста по снижению веса в Медицинском центре Бостонского университета, есть две главные причины, по которым с возрастом люди набирают лишние килограммы. Это потеря мышечной массы и снижение уровня физической активности. Помимо этого, в 50 лет меняется обмен веществ, а добиться полноценного отдыха ночью становится ещё сложнее.

Но есть и хорошие новости: никогда не поздно начать работать над своим телом. Вот что персональный тренер Тайлер Рид советует для этого делать.