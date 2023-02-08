Вам 50 и вы чувствуете, что тело стало дряблым? Вот три совета от фитнес-тренера

Вам 50 и вы чувствуете, что тело стало дряблым? Вот три совета от фитнес-тренераТак вы легко приведёте себя в форму
Многие в 50 лет начинают быстрее набирать вес. В этом возрасте уже несколько сложнее сбросить лишние килограммы и оставаться в тонусе. Тем не менее решение есть.
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По словам Кэролайн Аповян, доктора медицинских наук, специалиста по снижению веса в Медицинском центре Бостонского университета, есть две главные причины, по которым с возрастом люди набирают лишние килограммы. Это потеря мышечной массы и снижение уровня физической активности. Помимо этого, в 50 лет меняется обмен веществ, а добиться полноценного отдыха ночью становится ещё сложнее.
Но есть и хорошие новости: никогда не поздно начать работать над своим телом. Вот что персональный тренер Тайлер Рид советует для этого делать.
- Добавляйте в распорядок дня упражнения с низким воздействием. Постарайтесь выполнять такие упражнения ежедневно. Из подобных видов деятельности можно выделить ходьбу, плавание, езду на велосипеде, греблю, йогу, тай-чи. Как отмечает WebMD, благодаря перечисленным видам деятельности можно улучшить кровообращение, избежать травм и падений, предотвратить истощение мышц, повысить общее качество жизни.
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Уделяйте основное внимание тренировкам с отягощениями. Такие тренировки незаменимы, если вы хотите сжечь жир и привести себя в форму. За счёт подобных упражнений вы уменьшите количество жира на животе, станете лучше контролировать свои движения, быстрее ходить.
Следуйте плану питания, которого вы собираетесь придерживаться. Для снижения веса диета должна предполагать потребление определённого количества калорий или уменьшение их количества.
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