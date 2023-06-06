Вам ещё нет 40? Вот что вы можете сделать сейчас для здорового старения

Известно, что после 30 лет человек теряет мышечную массу: 3-5% каждые 10 лет. Поэтому никогда не поздно обзавестись здоровыми привычками, которые помогут правильно стареть.

Даже если к 40 годам вы ещё не чувствуете, что организм стареет, всё равно уже нужно стараться переходить на здоровый образ жизни. Так вы обеспечите себе здоровое старение.

Ежегодно проходите медицинские осмотры и обследования. Определённые болезни и состояния возникают именно в пожилом возрасте. Это катаракта, деменция, потеря слуха, остеоартрит. При повышенном риске развития некоторых заболеваний из-за наследственности нужно проверяться на их наличие ещё до 40 лет.

Соблюдайте здоровую и сбалансированную диету. Питание значительно влияет на риск развития болезней сердца или рака в дальнейшем. В здоровой диете упор должен делаться на овощи, фрукты, нежирные белки. Также важно употреблять алкоголь в умеренных дозах и воздерживаться от курения.

Найдите эффективные способы управления стрессом. Это важно для поддержания психического здоровья. Кроме того, депрессия встречается всё чаще в пожилом возрасте.