Фитнес и здоровье
21:38, 01 мая 2023
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Вам не хватает магния? Вот какие продукты решат эту проблему

Дефицит магния плохо сказывается на психике

Магний играет большую роль в работе всего организма. Если вам не будет хватать этого минерала, то вы станете нервозным, у вас начнутся спазмы в мышцах, ухудшится внешний вид.

Важнее всего получать магний именно мышцам человека. В том числе сердечной мышце.

Особенно необходим магний тем, у кого работа связана с большим количеством стресса, спортсменам, тем, кому, нужно постоянно восполнять энергию. Если у вас магний будет в норме, то вы станете спокойнее и энергичнее, у вас будет не так сильно болеть голова.

Вам не хватает магния? Вот какие продукты решат эту проблему
Dmitry Makeev

Восполнить недостаток магния можно при помощи определённых продуктов. Достаточно будет просто есть больше листовых овощей (например, шпината). Кроме того, найти магний вы можете в горохе (в 100 г - 33 мг магния), тыквенных семечках (в 100 г - 530 мг), бобовых, крупах, шоколаде с высоким содержанием какао, бананах, кураге, сушёных финиках, рыбе, мясе, тофу (в 100 г - 50 мг магния).

Ещё один вариант получения магния - это употребление минеральной воды. Однако следите, чтобы в такой воде было много магния и мало натрия. Иначе у вас может повыситься давление.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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