Вам не хватает магния? Вот какие продукты решат эту проблему

Восполнить недостаток магния можно при помощи определённых продуктов. Достаточно будет просто есть больше листовых овощей (например, шпината). Кроме того, найти магний вы можете в горохе (в 100 г - 33 мг магния), тыквенных семечках (в 100 г - 530 мг), бобовых, крупах, шоколаде с высоким содержанием какао, бананах, кураге, сушёных финиках, рыбе, мясе, тофу (в 100 г - 50 мг магния).

Ещё один вариант получения магния - это употребление минеральной воды. Однако следите, чтобы в такой воде было много магния и мало натрия. Иначе у вас может повыситься давление.

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