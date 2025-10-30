Варка и другие самые полезные для здоровья способы приготовления яиц

Варка. Яйца, которые сварены всмятку или вкрутую, могут сохранить все или большую часть питательных веществ без дополнительных калорий из жира. Об этом сказала изданию Health доктор остеопатии Мариам Захари, клинический консультант в центре восстановления Ikon в Сэдл-Брук. Также доказано, что варка яиц делает более доступными для усвоения организмом антиоксиданты лютеин и зеаксантин по сравнению с приготовлением "болтуньи".

Яйца-пашот. Это ещё один хороший вариант для тех, кто хочет сократить потребление жиров. Согласно результатам некоторых исследований, приготовление пищи методом пашот может повысить усвояемость жиров и белков по сравнению с варкой и другими способами приготовления.

Яичница-болтунья. Попробуйте при её приготовлении использовать оливковое масло или масло авокадо. Они более полезны. Для большей сытости можете добавить в смесь фасоль и овощи.