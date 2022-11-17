Ваши коллеги могут "склонить" вас к здоровому образу жизни. Как это работает?

Это исследование проводилось профессором доктором Леей Эллвордт из Института социологии и социальной психологии Кёльнского университета (Германия) и Анной ван дер Пут с кафедры социологии факультета социальных и поведенческих наук Утрехтского университета (Нидерланды). Все результаты были опубликованы в издании BMC Public Health.

В ходе исследования специалисты изучили информацию о 4345 сотрудниках из 113 организаций. Взяты были эти данные из Европейского обследования устойчивой рабочей силы.

Оказалось, что сотрудники компаний будут с большей вероятностью заниматься физической активностью и употреблять овощи и фрукты, если их коллеги выступают за ЗОЖ. При этом коллеги сотрудника не начинали заниматься спортом вслед за ним, да и явного поощрения в этом случае не было.