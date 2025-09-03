Вечное самокопание и не только: как психология может навредить

Увлечение психологией может иметь несколько «побочных эффектов».

Постоянное копание в себе. Это делает повседневную жизнь психологическим триллером. При этом между здоровым самоанализом и опасным самокопанием очень тонкая грань. Когда мы начинаем слишком сильно анализировать свою жизнь, наша тревожность повышается. Это приводит к ещё более глубокому анализу, а затем снова к тревоге - и так до бесконечности.

Синдром «Я же психолог!» Многие из тех, кто получил минимум психологических знаний, начинают анализировать всех людей вокруг и ставить им диагнозы. Опасно это тем, что те, кто действительно нуждается в помощи, могут получить от таких людей некачественные советы, из-за чего их состояние ухудшится. Ну и ещё это способствует обесцениванию профессии психолога в принципе.

Злоупотребление модными терминами. Некоторые любой конфликт с другим человеком склонны называть абьюзом, а несогласие с их мнением - газлайтингом. Из-за такого постоянного навешивания ярлыков и обесценивания люди начинают избегать открытого выражения чувств и эмоций.