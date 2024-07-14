Ведение дневника помогло людям стать стрессоустойчивее

Результаты более ранних исследований показывают, что ведение личного дневника и правда помогает легче переносить стресс. Австралийские учёные также в ходе новой работы рассмотрели несколько техник его ведения и сравнили их. Опубликованы данные этой работы были в журнале Stress & Health.

В новом исследовании приняли участие 254 служителя церкви. Это было связано с тем, что работа в церкви предполагает большую эмоциональную нагрузку.