Вегетарианская диета оказалась полезнее веганской при профилактике диабета

В новом исследовании принимали участие 30 человек, придерживавшихся либо лактовегетарианской диеты (растительная пища и молочные продукты), либо веганской диеты (только растительная пища). Оказалось, что у людей из первой категории средний уровень глюкозы в крови был ниже, чем у веганов. Это стало известно после поправки на возраст, пол, индекс массы тела и исходную концентрацию глюкозы.

У тех, кто придерживался веганской диеты, после приёма пищи было больше вещества фенилаланина. Когда этого соединения много, организму может быть сложнее правильно использовать сахар. С другой стороны, у тех, кто употреблял молочные продукты, в крови были другие полезные вещества (ацетилкарнитин). Возможно, поэтому уровень сахара в крови у них оставался более стабильным в течение дня.