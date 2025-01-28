Вейпинг во время беременности оказался вреден как для матерей, так и для будущих детей

Вейпинг во время беременности оказался вреден как для матерей, так и для будущих детейЭто обнаружили учёные из Университета Альберты
В ходе нового исследования специалисты проанализировали данные работ по всему миру и пришли к выводу: курение электронных сигарет во время беременности вредит как будущей матери, так и её ребёнку. Всего эксперты учитывали информацию из 23 исследований с участием 924 376 человек. Из них 7552 сообщили, что в период беременности они курили только электронные сигареты.
Выяснилось, что пренатальное курение электронных сигарет было связано с повышением вероятности неблагоприятного исхода для матерей (с ухудшением грудного вскармливания и дородового ухода) на 53% по сравнению с теми, кто не курил или не парил во время беременности.
Также это было связано с повышением на 53% риска неблагоприятного исхода для новорождённых. В том числе с низким весом при рождении, преждевременными родами и малым размером для гестационного возраста. Всё это увеличивает шансы на развитие у ребёнка высокого кровяного давления, ожирения, диабета, респираторных заболеваний в более позднем возрасте.
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