Виды перекуса, предотвращающие инфаркт и инсульт

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Виды перекуса, предотвращающие инфаркт и инсультИх перечисляют канадские специалисты
Сердечно-сосудистые заболевания считаются одной из самых распространённых причин смертности в мире. Для их предотвращения необходимо обращать внимание на питание. Существуют продукты, помогающие снизить риск инфаркта и инсульта. О них - в материале Daily Express.
Специалисты из канадской организации Heart and Stroke назвали несколько вариантов перекусов, которые позволят снизить вероятность инсульта или инфаркта, а также увеличить продолжительность жизни.
Прежде всего, это цельнозерновые крекеры, сыр с низким содержанием соли и жира. Кроме того, можно добавить в рацион арахисовое масло, сельдерей.
Полезно будет съесть во время перерыва орехи с фруктами, питу с хумусом, овощи с нежирным вариантом заправки.
По словам экспертов, подобные перекусы позволят также зарядиться энергией, обеспечат здоровый метаболизм.
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Источник: ИноСМИ