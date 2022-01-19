Виды перекуса, предотвращающие инфаркт и инсульт

Специалисты из канадской организации Heart and Stroke назвали несколько вариантов перекусов, которые позволят снизить вероятность инсульта или инфаркта, а также увеличить продолжительность жизни.

Прежде всего, это цельнозерновые крекеры, сыр с низким содержанием соли и жира. Кроме того, можно добавить в рацион арахисовое масло, сельдерей.