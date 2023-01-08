Виды спорта, которые защитят вас от рака

Для выполнения физических упражнений так же, как для роста раковых опухолей, нужна энергия. И если она уходит на спорт, то опухоли нечем будет «питаться». Кроме того, как указывается в исследовании, опубликованном в Американском журнале исследований рака, после тренировки снижаются показатели липидов и глюкозы, из-за которых раковые клетки растут.

Вне зависимости от пола и возраста физическая активность также снижает риск преждевременной смерти. Так, даже благодаря обычной ходьбе можно снизить эту вероятность на 9 %.

Поэтому привычку к занятиям спортом стоит вырабатывать ещё в молодости.