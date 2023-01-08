Виды спорта, которые защитят вас от рака

Виды спорта, которые защитят вас от ракаИ это научно доказано
Учёные подтверждают, что если каждый день по полчаса заниматься спортом, то можно снизить риск развития онкологических заболеваний. Да и в целом у людей, которые регулярно выделяют время для тренировок, меняется состав крови. И особенно эффективными в этом плане считаются несколько видов спорта.
Фото: Forever Fit Science
Для выполнения физических упражнений так же, как для роста раковых опухолей, нужна энергия. И если она уходит на спорт, то опухоли нечем будет «питаться». Кроме того, как указывается в исследовании, опубликованном в Американском журнале исследований рака, после тренировки снижаются показатели липидов и глюкозы, из-за которых раковые клетки растут.
Вне зависимости от пола и возраста физическая активность также снижает риск преждевременной смерти. Так, даже благодаря обычной ходьбе можно снизить эту вероятность на 9 %.
Поэтому привычку к занятиям спортом стоит вырабатывать ещё в молодости.
Самым эффективным видом спорта, который защищает от рака, считается бадминтон. Высокую эффективность показывают и другие виды спорта, где нужны ракетки: настольный теннис, обычный теннис и т.п.
На втором месте по эффективности стоит плавание (снижает вероятность ранней смерти на 28 %) и аэробика (снижает риск на 27 %).
Что же касается собственно бадминтона, то он даёт множество преимуществ для здоровья. Это и уменьшение боли в шее и плечах, и защита от близорукости, и уменьшение болезненных ощущений в глазах, и снижение стресса, и повышение ощущения счастья, и укрепление иммунной системы.
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