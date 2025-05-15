Вино оказалось вредно при расстройстве желудка

Вино оказалось вредно при расстройстве желудкаЭто продемонстрировало новое исследование
Гастрит включает в себя состояния, связанные с воспалением слизистой оболочки желудка по разным причинам. На основе одной научной работы было обнаружено, что умеренное потребление пива и вина связано с более низким риском возникновения хронического атрофического гастрита у пожилых по сравнению с теми, кто эти виды алкоголя не пьёт вообще.
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) — это состояние, при котором желудочная кислота попадает в пищевод. Только в одном из проанализированных исследований были участники с ГЭРБ. Учёные рекомендуют по результатам проведённой работы таким людям воздерживаться от употребления спиртного.
Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) включают болезнь Крона и язвенный колит. Существует всё же больше научных доказательств, что употребление алкоголя усугубляет симптомы ЖКТ у людей с этими заболеваниями.
Симптомы синдрома раздражённого кишечника (СРК) зависят от количества выпитого алкоголя. Некоторые исследования показали, что лёгкое либо умеренное потребление спиртного не имело практически никакого эффекта, а чрезмерное вызывало ухудшение симптомов на следующий день. Другие научные работы показали, что у 31–43% участников с СРК ухудшились симптомы этого состояния вне зависимости от типа и количества употреблённых алкогольных напитков.
Микроскопический колит представляет собой хроническое воспалительное заболевание кишечника, для диагностики которого требуется микроскопическое исследование ткани. Было обнаружено, что употребление алкоголя пропорционально связано с риском возникновения этой болезни. Причём он повышался при употреблении вина.
Результаты исследований, связанные с влиянием алкоголя на запоры, неоднозначны. При этом спиртное может влиять на микробиоту кишечника.
В целом учёные пришли к выводу, что для людей с расстройствами ЖКТ потребление любого алкогольного напитка (в том числе вина) должно быть тщательно продумано с учётом заболевания, симптомов и переносимости. Некоторым же людям требуется полное воздержание от спиртного.
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