Вино оказалось вредно при расстройстве желудка

Гастрит включает в себя состояния, связанные с воспалением слизистой оболочки желудка по разным причинам. На основе одной научной работы было обнаружено, что умеренное потребление пива и вина связано с более низким риском возникновения хронического атрофического гастрита у пожилых по сравнению с теми, кто эти виды алкоголя не пьёт вообще.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) — это состояние, при котором желудочная кислота попадает в пищевод. Только в одном из проанализированных исследований были участники с ГЭРБ. Учёные рекомендуют по результатам проведённой работы таким людям воздерживаться от употребления спиртного.

Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) включают болезнь Крона и язвенный колит. Существует всё же больше научных доказательств, что употребление алкоголя усугубляет симптомы ЖКТ у людей с этими заболеваниями.