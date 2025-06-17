Виноград и не только: какие продукты дадут вам больше антиоксидантов, чем вино

Виноград и не только: какие продукты дадут вам больше антиоксидантов, чем виноДобавьте их в свою диету
Чтобы получить пользу от ресвератрола, вам необязательно пить красное вино. Вот какие продукты тоже содержат этот антиоксидант.
Виноград. В высоких концентрациях ресвератрол содержится в кожице винограда. 100 г красного вина дают нашему организму от 320 до 1535 мкг ресвератрола, тогда как такое же количество фрукта - от 150 до 781 мкг.
Грецкие орехи. Ресвератрола в них на 100 г столько же, сколько в красном вине. Кроме того, в грецких орехах много противовоспалительных жиров омега-3, витамина Е, других полифенолов и пребиотических волокон.
Черника. Помимо ресвератрола, она содержит 3,5 г клетчатки на чашку, калий, витамин С, К и не только.
Клюква. Как и в чернике, концентрация ресвератрола в этой ягоде может варьироваться в зависимости от условий выращивания, сорта и обработки.
Арахис. Помимо ресвератрола, он содержит белок, клетчатку и полезные для сердца мононенасыщенные жиры.
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