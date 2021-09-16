Вирус Эбола оказался способен годами жить в организме

Ранее было известно, сообщает Medical Express, что вирус действительно может присутствовать в организме тех, у кого тест на наличие инфекции отрицательный. Это объясняется расположением вируса: он находится не в крови, а в тканях организма. После проведения исследования геномов вируса у заболевших в Гвинее людей выяснилось, что гвинейский штамм практически идентичен штамму вспышки 2013-2016 годов.

Такие выводы навели на мысль, что на самом деле источником заражения в Гвинее оказался "спящий" вирус, который долгое время бездействовал. Руководитель исследования Альфа Кейта отметил, что "это самый долгий из известных периодов времени между объявленным окончанием эпидемии и возрождением вируса".

Причина активации вируса и заражения им человека пока неизвестна.