Вирус Эбола оказался способен годами жить в организме

Вирус Эбола оказался способен годами жить в организмеЭто доказывает научный анализ вспышки заболевания в Гвинее
Ранее было известно, сообщает Medical Express, что вирус действительно может присутствовать в организме тех, у кого тест на наличие инфекции отрицательный. Это объясняется расположением вируса: он находится не в крови, а в тканях организма. После проведения исследования геномов вируса у заболевших в Гвинее людей выяснилось, что гвинейский штамм практически идентичен штамму вспышки 2013-2016 годов.
Такие выводы навели на мысль, что на самом деле источником заражения в Гвинее оказался "спящий" вирус, который долгое время бездействовал. Руководитель исследования Альфа Кейта отметил, что "это самый долгий из известных периодов времени между объявленным окончанием эпидемии и возрождением вируса".
Причина активации вируса и заражения им человека пока неизвестна.
Специалисты говорят, что иногда большое количество антител к Эболе у переболевшего может свидетельствовать о процессе "возрождения" вируса. При этом анализы показывают, что порядка 2/3 выживших после инфекции имеют много антител даже через пять лет после выздоровления. Также, отмечает Кейта, непонятно, что будет, если этот вирус начнёт "просыпаться" у людей с ослабленным иммунитетом.
Роберт Ф. Гарри (медицинский факультета Тулейнского университета) добавил, что нужно первым делом работать над вакцинацией медицинского персонала, а также наблюдать за переболевшими Эболой для выявления у них признаков обострения инфекции.