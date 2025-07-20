Вишнёвый сок назвали лучшим вечерним напитком для сна

Вишнёвый сок назвали лучшим вечерним напитком для снаОн поможет вам быстрее заснуть
Вот несколько причин, почему вишнёвый сок считается лучшим напитком для крепкого сна.
Источник мелатонина. Вишня содержит естественным образом мелатонин, который отвечает за циклы сна и бодрствования. Поэтому употребление кислого вишнёвого сока помогает повысить уровень мелатонина, что улучшит засыпание.
Содержит триптофан. Это незаменимая аминокислота, играющая главную роль в выработке мелатонина. Об этом сказала Клаудия Салинас, магистр наук, зарегистрированный диетолог, эксперт по лекарственным препаратам.
Много антиоксидантов. Из вишнёвого сока вы получите антоцианы. Эти вещества могут способствовать более глубокому и спокойному сну.
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