Вишнёвый сок назвали лучшим вечерним напитком для сна

Много антиоксидантов. Из вишнёвого сока вы получите антоцианы. Эти вещества могут способствовать более глубокому и спокойному сну.

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