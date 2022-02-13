Вишнёвый сок оказался способом избавиться от бессонницы и продлить время сна

Вишнёвый сок оказался способом избавиться от бессонницы и продлить время снаОб этом сообщает британское издание Daily Express
Автор подчёркивает, что разным людям необходимо разное количество сна в сутки. К примеру, для взрослого человека это в среднем 7-9 часов, для детей - 9-13 часов, для младенцев - 12-17 часов. При нарушениях сна помочь способны определённые напитки. Среди них - вишнёвый сок.
Специалисты портала Healthline отмечают, что безопасно и в то же время эффективно бороться с бессонницей может вишнёвый сок. Происходит это благодаря такому содержащемуся в напитке веществу, как мелатонин. Его ещё называют гормоном сна. Помогают в выработке этого гормона триптофан и антоциан, которые также входят в состав вишнёвого сока.
Улучшает вишнёвый сок не только качество, но и продолжительность сна. Это доказывают результаты одного исследования, в котором приняли участие добровольцы, страдающие бессонницей. Людям нужно было в течение двух недель пить ежедневно 480 миллилитров или вишнёвого сока, или плацебо.
Оказалось, что такой сок позволяет продлить сон в среднем на 85 минут.
Кроме того, автор статьи советует перед сном отказаться от кофеина и алкоголя. Это облегчит процесс засыпания,
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