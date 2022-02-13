Вишнёвый сок оказался способом избавиться от бессонницы и продлить время сна

Улучшает вишнёвый сок не только качество, но и продолжительность сна. Это доказывают результаты одного исследования, в котором приняли участие добровольцы, страдающие бессонницей. Людям нужно было в течение двух недель пить ежедневно 480 миллилитров или вишнёвого сока, или плацебо.

Оказалось, что такой сок позволяет продлить сон в среднем на 85 минут.

Кроме того, автор статьи советует перед сном отказаться от кофеина и алкоголя. Это облегчит процесс засыпания,

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