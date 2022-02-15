Витамин А оказался веществом, помогающим жить дольше

Автор отмечает, что важное значение в увеличении продолжительности жизни могут иметь повседневные привычки. Например, пользу для организма представляют такие вещи, как активная общественная жизнь, получение человеком достаточного количества солнечного света, соблюдение определённого режима сна. Но есть и другие факторы, влияющие на то, сколько лет мы проживём. Среди них - продукты питания. В особенности это касается тех, в которых содержится витамин А.

Результаты исследования, подтверждающего связь между продолжительностью жизни и витамином А, описаны в статье издания BioMed Research International. Оказалось, что чем чаще в течение долгого времени участники употребляли этот витамин (получали они его в качестве добавки или из продуктов), тем выше была вероятность, что проживут они долго.