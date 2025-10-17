Витамин D и другие добавки, которые нужно принимать вместе с магнием

Витамин D и другие добавки, которые нужно принимать вместе с магниемТак вы получите от них больше пользы
Витамин D. Этот витамин D, особенно его форма D3, помогает кишечнику лучше усваивать магний. Об этом говорит Линн Романсия, магистр наук, зарегистрированный диетолог, диетолог в медицинском центре Providence St. Jude. Кроме того, магний тоже помогает организму перерабатывать и использовать витамин D.
Белок. Если вам сложно получать его из пищи, попробуйте протеиновый порошок. В идеале выбирайте такие, в которые добавлен сахар из аллюлозы или архата.
Клетчатка. Исследования показывают, что короткоцепочечные фруктоолигосахариды (ФОС) могут увеличить усвоение магния на 12–18%, а полиолы в фруктах и овощах на 25%. Лучше всего получать клетчатку из пищи.
Пробиотики. Они способствуют поддержанию сбалансированного микробиома кишечника. Это помогает усвоить все виды питательных веществ, в том числе магний. Для потребления магния особенно полезны пробиотики со штаммами лактобацилл и бифидобактерий.
Цинк. Выбирайте из добавок органические формы - лицинат или пиколинат. Правда, слишком большое количество цинка может блокировать усвоение магния.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.