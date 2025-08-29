Витамин D и другие питательные вещества, которых вам будет не хватать после 60 лет

Витамин D. С возрастом наш организм хуже синтезирует этот витамин из солнечного света. По словам Лиззи Суик, магистра наук, сертифицированного диетолога, около 50% людей старше 60 лет имеют низкий уровень витамина D.

Витамин В12. Он тоже хуже усваивается с годами. При этом В12 играет решающую роль в поддержании работы мозга, уровня энергии, здоровья нервов и общего жизненного тонуса. Нехватка этого витамина может привести к усталости, проблемам с памятью, повреждениям нервов.

Омега-3 жирные кислоты. Было доказано, что добавка омега-3 с высоким содержанием ЭПК и ДГК поддерживает здоровье мозга при старении. В частности, эти кислоты улучшают память, когнитивные функции, здоровье сердца, уменьшают воспаление суставов.