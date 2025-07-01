Витамин D поможет вам защититься от инсульта

По итогам проведения нового исследования учёные пришли к нескольким выводам. У беременных женщин, которые принимали витамин D, снизился риск развития преэклампсии на 60%, гестационного диабета на 50%, а также преждевременных родов на 40%.

Люди с преддиабетом также могут значительно снизить вероятность развития болезней сердца за счёт приёма витамина D.