Витамин Е и не только: избегайте этих добавок для поддержания здоровья мозга

Витамин Е. Его приём в больших дозах может быть опасным, говорит Лиза Янг, доктор философии, зарегистрированный диетолог. Избыток витамина Е может нарушить свёртываемость крови и повысить риск возникновения некоторых видов инсульта. Безопаснее вместо приёма добавок получать этот витамин из еды.

Витамин B6 в высоких дозах. В больших дозах он может привести к повреждению нервов, онемению или покалыванию. В долгосрочной перспективе это негативно скажется на мозге.

Гинкго билоба. Исследования показывают, что он может быть неэффективен для предотвращения проблем с памятью или улучшения памяти у взрослых. Более того, это средство имеет такие побочные эффекты, как головные боли, головокружение и повышенный риск возникновения кровотечения, особенно если вы принимаете лекарства, разжижающие кровь.