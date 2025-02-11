Витамин Е, кальций и не только: худшие добавки для здоровья сердца

Витамин Е. В высоких дозах он может навредить здоровью: повысить риск возникновения сердечной недостаточности и геморрагического инсульта. Об этом предупредила Бесс Бергер, зарегистрированный диетолог-нутрициолог в Нью-Джерси. Вместо приёма добавок с этим витамином сосредоточьтесь на употреблении продуктов, богатых им. Это растительное масло, орехи, семена и зелёные овощи.

Кальций. Одно исследование 2021 года показало, что приём добавок кальция повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 15% у здоровых женщин в постменопаузе.

Энергетические добавки или добавки для снижения веса. Многие подобные добавки содержат кофеин или эфедроподобные соединения. Добавки с кофеином в отличие от чая или кофе могут плохо повлиять на здоровье сердца. Они могут привести к нагрузке на сердечно-сосудистую систему, повышению артериального давления и частоты сердечных сокращений, возможному повышению риска возникновения сердечных заболеваний.