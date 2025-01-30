Витамин С, цинк и не только: названы лучшие добавки для поддержания иммунитета

Витамин С. Исследования показывают, что он играет главную роль в поддержке иммунной системы. Об этом сказала Эшли Хок, магистр наук, сертифицированный диетолог. Также этот витамин действует как антиоксидант, защищая клетки от окислительного стресса, который может ослабить иммунитет.

Цинк. Он известен способностью сокращать продолжительность простуды. Многие люди страдают дефицитом этого вещества.

Пробиотики. Диетолог Эми Гудсон отмечает, что пробиотики поддерживают здоровье иммунной системы, поскольку они обеспечивают баланс кишечных бактерий, которые играют ключевую роль в иммунной функции. Также пробиотики укрепляют кишечный барьер.