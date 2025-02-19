Витамин С и другие добавки, которые нельзя принимать при синдроме раздражённого кишечника

Витамин С и другие добавки, которые нельзя принимать при синдроме раздражённого кишечникаОб этом предупредили диетологи
Вот какие добавки при синдроме раздражённого кишечника могут лишь навредить.
Витамин С. В больших дозах он может действовать как слабительное и сильно ухудшать симптомы диареи, говорит Аманда Годман, магистр наук, сертифицированный диетолог. Вместо приёма этой добавки лучше старайтесь получать больше антиоксидантов из цельных продуктов.
Добавки с пребиотическими волокнами. Люди с синдромом раздражённого кишечника они могут только вредить, по словам Кейти Хэдли, магистра наук, сертифицированного диетолога.
Cascara sagrada. Это натуральное слабительное из коры дерева. Часто его используют для облегчения запоров. Однако cascara sagrada может раздражать слизистую оболочку кишечника, ухудшать спазмы, диарею, вздутие живота, особенно у людей с СРК-Д (СРК с преобладанием диареи). Об этом рассказала Маша Дэвис, магистр общественного здравоохранения, сертифицированный диетолог.
Чеснок. В нём содержится много FODMAP. Это группа ферментируемых углеводов, которые плохо всасываются в кишечнике. Также эти соединения могут вызвать избыточное газообразование, вздутие живота, боли в животе, диарею у тех, кто страдает синдромом раздражённого кишечника.
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