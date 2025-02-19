Витамин С и другие добавки, которые нельзя принимать при синдроме раздражённого кишечника

Вот какие добавки при синдроме раздражённого кишечника могут лишь навредить.

Витамин С. В больших дозах он может действовать как слабительное и сильно ухудшать симптомы диареи, говорит Аманда Годман, магистр наук, сертифицированный диетолог. Вместо приёма этой добавки лучше старайтесь получать больше антиоксидантов из цельных продуктов.

Добавки с пребиотическими волокнами. Люди с синдромом раздражённого кишечника они могут только вредить, по словам Кейти Хэдли, магистра наук, сертифицированного диетолога.