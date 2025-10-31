Витамины группы В и другие пищевые добавки, которые улучшат работу мозга и память

Витамины группы В и другие пищевые добавки, которые улучшат работу мозга и памятьНо перед их приёмом проконсультируйтесь с врачом
Витамины группы В. B6, B9 (фолиевая кислота) и B12 особенно важны для здоровья мозга. Исследования показывают, что их достаточное количество может способствовать замедлению возрастного уменьшения объёма мозга и улучшению памяти у пожилых. Для большинства взрослых рекомендуемая суточная норма составляет 1,3–2 мг витамина B6, 400 мкг фолиевой кислоты и 2,4 мкг витамина B12.
Витамин Е. Это мощный антиоксидант, защищающий клетки мозга от повреждений. Согласно результатам некоторых исследований, витамин Е может замедлить потерю памяти у людей с болезнью Альцгеймера.
Витамин D. Он помогает регулировать настроение, способствует росту и защите клеток мозга. Низкий уровень этого витамина связывают с депрессией, проблемами с памятью, более высоким риском развития болезни Альцгеймера.
Мультивитамины. Согласно некоторым исследованиям, они могут улучшать память и внимание у пожилых. Ежедневный приём поливитаминов может быть полезен, если ваш рацион ограничен или у вас повышенная потребность в питательных веществах. Но важно понимать, что сбалансированное питание они не заменяют.
Магний. Он способствует взаимодействию клеток мозга, может улучшить сон и концентрацию внимания. Хорошие источники магния - это листовая зелень, орехи, семена, цельнозерновые овощи.
Цинк. Этот минерал нужно получать с пищей, так как наш организм не может его производить самостоятельно. Цинк поддерживает память и способность к обучению.
Омега-3 жирные кислоты. Эти кислоты, особенно докозагексаеновая, критически важны для построения мембран клеток мозга и могут защищать от возрастного снижения когнитивных функций.
Железо. Оно переносит кислород к мозгу и поддерживает энергетический обмен веществ.
Холин. Это вещество помогает вырабатывать ацетилхолин, который нужен для обучения и запоминания. Источники холина - это яйца, говяжья печень, соевые бобы и крестоцветные овощи (брокколи, брюссельская капуста).
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.