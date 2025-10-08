Витамины группы В помогут вам защититься от деменции

Витамины группы В помогут вам защититься от деменцииТочнее, рибофлавин
В рамках нового исследования учёные опирались на данные CIRCS - проекта, в котором участвовал 4171 взрослый японец в возрасте от 40 до 69 лет. Специалисты оценивали то, как питались люди. Наблюдали за добровольцами в течение 15,4 года.
По итогу особенно выделился рибофлавин. В группе с максимальным потреблением этого витамина по сравнению с участниками, которые получали его меньше всего, вероятность развития деменции, приводящей к инвалидности, была меньше на 49%. У тех, кто получал больше витамина B6 и фолиевой кислоты, этот риск был ниже на 20%. Связи рибофлавина и B6 оказались сильнее у людей, которые никогда не сталкивались с инсультом.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.