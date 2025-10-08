Витамины группы В помогут вам защититься от деменции

По итогу особенно выделился рибофлавин. В группе с максимальным потреблением этого витамина по сравнению с участниками, которые получали его меньше всего, вероятность развития деменции, приводящей к инвалидности, была меньше на 49%. У тех, кто получал больше витамина B6 и фолиевой кислоты, этот риск был ниже на 20%. Связи рибофлавина и B6 оказались сильнее у людей, которые никогда не сталкивались с инсультом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.