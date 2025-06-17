Фитнес и здоровье
Опубликовано 17 июня 2025, 11:15
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Витамины, минералы, клетчатка: какие питательные вещества снизят риск развития деменции

Это показало новое исследование
Лекарства от деменции всё ещё не существует. Поэтому важно делать всё для профилактики развития этого заболевания. Учёные из Колумбийского университета недавно узнали, какие вещества защищают от старческого слабоумия, а какие только повышают риск его возникновения.
Витамины, минералы, клетчатка: какие питательные вещества снизят риск развития деменции
© Tallahassee Memorial HealthCare (TMH)

Для проведения нового исследования эксперты использовали данные из Health and Retirement Study. Это продолжающееся исследование в США, которое проводится раз в два года с 1992 года и охватывает взрослых в возрасте 50 лет и старше. Новая научная работа включала 6280 участников HCNS, которые соответствовали определённым критериям.

После статистического анализа учёные обнаружили, что несколько питательных веществ были связаны со снижением риска возникновения деменции. Сильнее всего эта связь была у изорхамнетина (тип флавонола), марганца (минерал), клетчатки, бета-токоферола и бета-токотриенола (формы витамина Е).

Витамины, минералы, клетчатка: какие питательные вещества снизят риск развития деменции
© CU Anschutz newsroom

При этом, согласно полученным результатам, существует связь между некоторыми компонентами в молоке (в том числе глицерофосфохолином и витамином D) и повышенным риском развития старческого слабоумия. Учёные отмечают, что необходимо провести больше исследований и что это может быть связано с другими компонентами в пище.

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