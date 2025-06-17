Витамины, минералы, клетчатка: какие питательные вещества снизят риск развития деменции

Для проведения нового исследования эксперты использовали данные из Health and Retirement Study. Это продолжающееся исследование в США, которое проводится раз в два года с 1992 года и охватывает взрослых в возрасте 50 лет и старше. Новая научная работа включала 6280 участников HCNS, которые соответствовали определённым критериям.

После статистического анализа учёные обнаружили, что несколько питательных веществ были связаны со снижением риска возникновения деменции. Сильнее всего эта связь была у изорхамнетина (тип флавонола), марганца (минерал), клетчатки, бета-токоферола и бета-токотриенола (формы витамина Е).