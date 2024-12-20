Витамины С, D, E и не только: перечислены добавки, которые помогут оставаться бодрым зимой

Витамин С. Его полезные свойства могут поддерживать здоровье кожи, предотвращать её сухость, уменьшать появление тонких линий и морщин. Добавки с этим витамином могут быть опасны для тех, кто страдает заболеваниями крови.

Цинк. Адекватное потребление этого вещества помогает защититься от респираторных инфекций. Максимально допустимая доза цинка — 40 миллиграммов в сутки.

Витамин D. Его нехватку связывают с усталостью, упадком сил, депрессией и беспокойством. Рекомендуемая суточная норма этого витамина для взрослых в возрасте 19−70 лет — 600 МЕ. Тем, кому 71 год и больше, нужно принимать 800 МЕ в день.

Витамин Е. Более высокие уровни этого витамина, согласно исследованиям, связаны с меньшим количеством инфекций у пожилых людей.

Витамины группы В. Они позволяют поддерживать в норме уровень энергии, настроение, общую жизненную силу. Дополнительный приём витамина В7 улучшит здоровье кожи, кожи головы и волос.