Витамины В12 и D, омега-3: раскрыто, нехватка каких веществ приводит к усталости

Усталость может быть вызвана образом жизни и питанием. Причём эти два фактора тесно взаимосвязаны.

Кроме того, нехватка витамина D, В12 и жирных кислот омега-3 — то, что связывают с низким уровнем энергии.

Более 40% взрослых жителей США страдают дефицитом витамина D. Недостаток этого вещества приводит к усталости, болям в костях, мышечной слабости, расстройствами настроения, ухудшением когнитивных способностей.

Рекомендуемая правительством США суточная норма витамина D составляет 400 международных единиц (МЕ) для младенцев до 12 месяцев, 600 МЕ для людей в возрасте от 1 до 70 лет, 800 МЕ для людей старше 70 лет.

Что касается витамина В12, то его нехватку испытывают примерно 20% американцев. Это может ухудшить у них выработку энергии и привести к анемии, которая вызывает усталость.