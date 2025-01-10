Витамины В12 и D, омега-3: раскрыто, нехватка каких веществ приводит к усталости

Витамины В12 и D, омега-3: раскрыто, нехватка каких веществ приводит к усталостиОб этом рассказала диетолог
Усталость может быть вызвана образом жизни и питанием. Причём эти два фактора тесно взаимосвязаны.
Кроме того, нехватка витамина D, В12 и жирных кислот омега-3 — то, что связывают с низким уровнем энергии.
Более 40% взрослых жителей США страдают дефицитом витамина D. Недостаток этого вещества приводит к усталости, болям в костях, мышечной слабости, расстройствами настроения, ухудшением когнитивных способностей.
Рекомендуемая правительством США суточная норма витамина D составляет 400 международных единиц (МЕ) для младенцев до 12 месяцев, 600 МЕ для людей в возрасте от 1 до 70 лет, 800 МЕ для людей старше 70 лет.
Что касается витамина В12, то его нехватку испытывают примерно 20% американцев. Это может ухудшить у них выработку энергии и привести к анемии, которая вызывает усталость.
Жирные кислоты омега-3 играют решающую роль в здоровье мозга. Если их не хватает, то это может привести к привести к повышению уровня тревожности и депрессии, ухудшению когнитивных функций. В совокупности это всё усиливает усталость.
К усталости могут привести также алкоголь, недостаток физической активности, плохой сон, добавляет Лина Бегдаче, дипломированный диетолог и нутрициолог-невролог.
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