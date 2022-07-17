Влияет ли генетика и социальное положение на вес человека

Влияет ли генетика и социальное положение на вес человекаОтвечают исследователи
С 1980-х годов людей, страдающих ожирением, стало больше в три раза. Это даёт возможность предположить, что в этом важную роль сыграла среда. В то же время существуют научные работы, согласно которым однояйцевые близнецы имеют более близкую массу тела, чем разнояйцовые, что говорит о наличии генетической составляющей в этом вопросе.
Новое исследование, результаты которого были опубликованы в PLOS Genetics, продемонстрировало, что на самом деле роль генетики и окружающей среды на вес меняется с течением времени.
Так, было показано, что ожирение в детстве мало связано с наследственностью, но с возрастом (с подросткового возраста до 69 лет) этот фактор начинает играть всё большую роль.
К похожему выводу пришли учёные и при анализе соотношения социального положения человека и его массы тела. Оказалось, что люди, которые выросли в неблагополучных семьях, с подросткового возраста имели уже больший вес, чем остальные. При этом в младенчестве и детстве этот фактор на вес не влиял.
В то же время по мере взросления людей специалисты обнаруживали различия в их весе, которые невозможно было объяснить генетикой или социальным происхождением. Это говорит о том, что ни по одному из этих фактором на самом деле нельзя судить о весе человека на протяжении всей жизни.
В рамках исследования эксперты провели анализ данных Национального исследования здоровья и развития MRC. Эти данные включали выборку из 5 362 человек с их рождения в 1946 году до настоящего времени. В целом с возрастом генетика могла предсказать только с 10-процентной вероятностью, будет ли человек страдать ожирением, а социальное положение - с 4-процентной.
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