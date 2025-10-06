Внешний вид и другие признаки, по которым можно отличить спелый инжир от испорченного

Внешний вид. Кожица инжира должна быть ровной, без трещин, плесени, сильных повреждений. Цвет фрукта зависит от сорта. Он также должен иметь равномерный оттенок.

Зрелость. Спелый инжир должен быть мягким, но не слишком. При лёгком нажатии он будет слегка пружинить.

Аромат. Качественный инжир обладает сладким и приятным запахом.