Внезапно заметили седину? Возможно, вам не хватает этих четырёх веществ

Внезапно заметили седину? Возможно, вам не хватает этих четырёх веществПроверьте себя
Поседеть волосы могут из-за стресса. А ещё, как показывают научные исследования, - из-за недостатка питательных веществ.
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Считается, что дефицит некоторых питательных веществ ускоряет поседение волос. И особое внимание нужно уделить следующим элементам.
Белок. Если его не хватает долгое время, то волосы могут начать седеть и выпадать. Рекомендуется в этом случае скорректировать рацион. К примеру, в день съедать одно яйцо и выпивать стакан молока.
Витамины группы В. Это В2 (помогает волосам расти нормально), В6 (принимает участие в белковом обмене), В12 (поддерживает кроветворение, замедляет рост седых волос). Дефицит этих витаминов может быть связан с сахарным диабетом или вегетарианством.
Металлические элементы. В частности, это железо и медь. Если их будет не хватать, то это приведёт к преждевременной седине.
Йод. Дело в том, что этот элемент способствует росту волос и обеспечивает нормальную работу щитовидной железы.
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