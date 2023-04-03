Фитнес и здоровье
21:12, 03 апреля 2023
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Внезапно заметили седину? Возможно, вам не хватает этих четырёх веществ

Проверьте себя

Поседеть волосы могут из-за стресса. А ещё, как показывают научные исследования, - из-за недостатка питательных веществ.

Внезапно заметили седину? Возможно, вам не хватает этих четырёх веществ

Фото: Healthline

Считается, что дефицит некоторых питательных веществ ускоряет поседение волос. И особое внимание нужно уделить следующим элементам.

  1. Белок. Если его не хватает долгое время, то волосы могут начать седеть и выпадать. Рекомендуется в этом случае скорректировать рацион. К примеру, в день съедать одно яйцо и выпивать стакан молока.

  2. Витамины группы В. Это В2 (помогает волосам расти нормально), В6 (принимает участие в белковом обмене), В12 (поддерживает кроветворение, замедляет рост седых волос). Дефицит этих витаминов может быть связан с сахарным диабетом или вегетарианством.

Внезапно заметили седину? Возможно, вам не хватает этих четырёх веществ

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  1. Металлические элементы. В частности, это железо и медь. Если их будет не хватать, то это приведёт к преждевременной седине.

  2. Йод. Дело в том, что этот элемент способствует росту волос и обеспечивает нормальную работу щитовидной железы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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