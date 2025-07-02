Внезапные изменения веса и другие признаки, что вам нужно к эндокринологу

Внезапные изменения веса и другие признаки, что вам нужно к эндокринологуПроверьте себя
Постоянная усталость и мало энергии. Одна из возможных причин этого - гипотиреоз, или недостаточная активность щитовидной железы. Это замедляет обмен веществ, приводит к истощению, вялости, набору веса. Остин Шусяо, доктор медицины, говорит, что другой причиной может быть болезнь Аддисона. На неё указывают боли в животе и хроническая усталость.
Внезапные и необъяснимые изменения веса. Дело может быть в дисфункции щитовидной железы, резистентности к инсулину или дисбалансе надпочечников. Это может влиять на то, как организм запасает жир, регулирует аппетит, сжигает калории.
Частые перепады настроения или эмоциональные изменения. С ними могут быть связаны болезни щитовидной железы, менопауза, дисфункция надпочечников.
Нарушения менструального цикла. Редкие месячные, обильные кровотечения, пропуски циклов могут указывать на гормональные проблемы. Также это могут быть симптомы синдрома поликистозных яичников (СПКЯ), заболевания щитовидной железы и не только.
Сильная жажда или постоянная сухость во рту. Чрезмерная жажда может указывать на диабет или преддиабет. При постоянной сухости во рту тоже нужно идти к эндокринологу.
Тёмные, толстые, бархатистые участки кожи. Особенно если они находятся на шее, в подмышках, в паху. Это может быть ранним признаком резистентности к инсулину или гормонального дисбаланса.
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