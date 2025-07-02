Фитнес и здоровье
Опубликовано 02 июля 2025, 00:45
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Внезапные изменения веса и другие признаки, что вам нужно к эндокринологу

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Гормоны играют важную роль в работе всего организма. Вот какие симптомы указывают на то, что пора записаться к врачу.
Внезапные изменения веса и другие признаки, что вам нужно к эндокринологу
© Associated Endocrinologists

Постоянная усталость и мало энергии. Одна из возможных причин этого - гипотиреоз, или недостаточная активность щитовидной железы. Это замедляет обмен веществ, приводит к истощению, вялости, набору веса. Остин Шусяо, доктор медицины, говорит, что другой причиной может быть болезнь Аддисона. На неё указывают боли в животе и хроническая усталость.

Внезапные и необъяснимые изменения веса. Дело может быть в дисфункции щитовидной железы, резистентности к инсулину или дисбалансе надпочечников. Это может влиять на то, как организм запасает жир, регулирует аппетит, сжигает калории.

Частые перепады настроения или эмоциональные изменения. С ними могут быть связаны болезни щитовидной железы, менопауза, дисфункция надпочечников.

Внезапные изменения веса и другие признаки, что вам нужно к эндокринологу
© Getty Images. EatingWell design

Нарушения менструального цикла. Редкие месячные, обильные кровотечения, пропуски циклов могут указывать на гормональные проблемы. Также это могут быть симптомы синдрома поликистозных яичников (СПКЯ), заболевания щитовидной железы и не только.

Сильная жажда или постоянная сухость во рту. Чрезмерная жажда может указывать на диабет или преддиабет. При постоянной сухости во рту тоже нужно идти к эндокринологу.

Тёмные, толстые, бархатистые участки кожи. Особенно если они находятся на шее, в подмышках, в паху. Это может быть ранним признаком резистентности к инсулину или гормонального дисбаланса.

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