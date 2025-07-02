Внезапные изменения веса и другие признаки, что вам нужно к эндокринологу

Постоянная усталость и мало энергии. Одна из возможных причин этого - гипотиреоз, или недостаточная активность щитовидной железы. Это замедляет обмен веществ, приводит к истощению, вялости, набору веса. Остин Шусяо, доктор медицины, говорит, что другой причиной может быть болезнь Аддисона. На неё указывают боли в животе и хроническая усталость.

Внезапные и необъяснимые изменения веса. Дело может быть в дисфункции щитовидной железы, резистентности к инсулину или дисбалансе надпочечников. Это может влиять на то, как организм запасает жир, регулирует аппетит, сжигает калории.

Частые перепады настроения или эмоциональные изменения. С ними могут быть связаны болезни щитовидной железы, менопауза, дисфункция надпочечников.