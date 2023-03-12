Во сколько нужно ужинать, чтобы не повысился сахар в крови

Согласно результатам нового исследования, которые опубликованы в журнале «Лечение диабета», чересчур поздний ужин может сильно навредить здоровью диабетиков. Но во сколько тогда лучше всего ужинать?

Как здоровым людям, так и людям с сахарным диабетом лучше ужинать до 19 часов. Максимум - это 20:00. А ещё чем позже вы принимаете пищу, тем меньше вам можно съесть.