Во сколько раз возрастёт заболеваемость «омикроном» в январе 2022 года: прогноз российских учёных

Фитнес и здоровье
Вчера в 23:25
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Во сколько раз возрастёт заболеваемость «омикроном» в январе 2022 года: прогноз российских учёныхОб этом пишет «Лайф»
Штамм «омикрон», вероятнее всего, будет довольно опасным. Об этом свидетельствуют данные о тяжёлых вариантах течения заболевания и первой смерти от него. Подробнее - в материале издания «Лайф».
По прогнозам футурологов, в январе 2022 года может способствовать заражению более 50 тысяч человек в день, а это в почти два раза больше, чем ранее. Более того, новый вариант распространяется по организму в 70 раз быстрее предыдущих.
Футуролог Игорь Артюхов подчёркивает, что сейчас довольно сложно делать точные прогнозы. Однако если опираться на свойства «омикрона», то можно предположить, что в январе будет более 50 тысяч заражённых в России ежедневно. Об опасности штамма для жителей страны во второй половине января также сказал иммунолог Николай Крючков.
По мнению же вирусолога Павла Волчкова, новая волна заболеваемости коронавирусом ждёт РФ в конце февраля или начале марта 2022 года.
Источник: Лайф