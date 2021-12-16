Во сколько раз возрастёт заболеваемость «омикроном» в январе 2022 года: прогноз российских учёных

По прогнозам футурологов, в январе 2022 года может способствовать заражению более 50 тысяч человек в день, а это в почти два раза больше, чем ранее. Более того, новый вариант распространяется по организму в 70 раз быстрее предыдущих.

Футуролог Игорь Артюхов подчёркивает, что сейчас довольно сложно делать точные прогнозы. Однако если опираться на свойства «омикрона», то можно предположить, что в январе будет более 50 тысяч заражённых в России ежедневно. Об опасности штамма для жителей страны во второй половине января также сказал иммунолог Николай Крючков.